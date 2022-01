Monza richiama i lettori in biblioteca: campagna con le scuole e segnalibri da collezionare Parte mercoledì 19 gennaio la campagna di comunicazione “Io sono un lettore bestiale e tu?” promossa dal Comune di Monza e dal Sistema Bibliotecario Urbano, in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Nanni Valentini, per riportare i monzesi nelle biblioteche.

Tornare nelle biblioteche cittadine, partecipare a occasioni di socialità, continuare a leggere. Parte mercoledì 19 gennaio la campagna di comunicazione “Io sono un lettore bestiale e tu?” promossa dal Comune e dal Sistema Bibliotecario Urbano, in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Nanni Valentini. La situazione pandemica ha condizionato le modalità di fruizione delle biblioteche, tanto è vero che si è verificato un calo del 40% dell’utenza.

Il Sistema bibliotecario urbano ha investito molto nel digitale promuovendo laboratori online, conferenze da remoto, video letture, presentazioni di libri attraverso le piattaforme digitali, ma ora, come afferma l’assessore ai servizi bibliotecari Pier Franco Maffè, “bisogna tornare a frequentare assiduamente le biblioteche che sono e devono essere prima di tutto spazi di aggregazione”.

A sostenere questo proposito sono i giovani, simbolo del partenariato proficuo che il Sistema Bibliotecario Urbano ha sempre avuto con le scuole per trasmettere la passione per la lettura puntando sull’importanza dei libri e della cultura come strumento di crescita e sviluppo della persona.

Il progetto, nato e studiato in collaborazione con le attuali classi 5E e 5L del Liceo Valentini, ha previsto la realizzazione di numerosi layout grafici, simpatici e a effetto. Ogni studente ha realizzato un manifesto e un segnalibro digitale raffigurante un animale mentre legge, accompagnato da un claim spiritoso.

Su tutti i manifesti compare il timbro “promozione della lettura 2021-2022” che sottolinea il significato della campagna promozionale, che sarà veicolata non solo online e sui canali social, ma anche attraverso 18 manifesti selezionati che saranno affissi in città nel formato 70x100 fino al 1 marzo.

I segnalibri, 38 soggetti in tutto, verranno stampati e successivamente presentati ufficialmente. L’appuntamento è per sabato 18 febbraio quando nelle biblioteche del Sistema Urbano gli utenti potranno toccarli con mano nel corso di un programma di letture a tema e laboratori per realizzare contenitori porta segnalibri personalizzati. In contemporanea si aprirà la raccolta: per ogni documento preso in prestito ogni utente potrà richiedere un segnalibro (per un massimo di 5 alla volta). L’obiettivo è collezionarli tutti e 38. Sabato 2 aprile è previsto un evento finale a sorpresa per chiudere la campagna di promozione.

