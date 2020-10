Monza: retata antidroga ai giardini di via Azzone Visconti e Rota-Grassi - FOTO FOTO - Retata antidroga della polizia di Monza ai giardini di via Azzone Visconti e nella zona del sottopasso di via Rota Grassi nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre 2020. Alcuni indagati trasportati in Questura.

Retata della polizia di Monza ai giardini di via Azzone Visconti e nella zona del sottopasso di via Rota Grassi. Il blitz è scattato alle quattro del pomeriggio di lunedì 12 ottobre, e ha visto impegnate decine di agenti della Questura brianzola con due unità cinofile. Nel mirino degli investigatori i gruppi di spacciatori africani attivi ormai da anni in zona, soprattutto immigrati originari del Gambia dediti al commercio di marijuana. L’operazione si è conclusa nell’arco di un’ora senza feriti e incidenti, con alcuni indagati trasportati negli uffici di via Montevecchia. Si è registrato solo qualche momento di tensione tra polizia e alcuni amici dei fermati, che protestavano contro l’intervento.

