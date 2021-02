Monza Parco via val Seriana (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, restyling per l’area verde di via Val Seriana: «Ma senza arredi o giochi, ora è solo un’area cani» Restyling in arrivo per l’area verde di via Val Seriana nel quartiere Triante, a Monza, secondo quanto annunciato alla consulta dall’assessore Sassoli. Ma i residenti oltre alla sicurezza degli alberi avrebbero gradito anche qualche gioco o arredo: «È diventata solo un’area cani», dicono.

Restyling in arrivo per l’area verde di via Val Seriana nel quartiere Triante, a Monza. «Ho dato mandato all’Ufficio verde e giardini di controllare tutte le alberature esistenti per verificare lo stato di salute degli alberi di quel giardino e individuare eventualmente quelle da sostituire», ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Martina Sassoli, intervenuta durante l’ultima riunione della consulta Triante, insieme all’assessore alla Partecipazione, Andrea Arbizzoni.

Un intervento pianificato dall’amministrazione e che rientra all’interno di una convenzione stipulata con il privato che sta costruendo proprio accanto all’area verde.

«Le richieste della consulta erano però differenti – precisa la coordinatrice, Rita Caldarelli -. Non abbiamo chiesto solo una riqualificazione arborea ma che fosse valorizzata quell’area verde che oggi è diventata solo un’area cani. Ci sarebbe piaciuto vedere qualche gioco e qualche arredo, ma di questo l’assessore Sassoli non ci ha detto nulla».

Tra le richieste avanzate dalla consulta, e contenute nel documento “Le città nelle città”, richiesto da Sassoli alle diverse consulte come una sorta di elenco delle necessità dei quartieri, c’è anche l’ampliamento della biblioteca di via Monte Amiata.

«Un eventuale ampliamento della biblioteca penso si possa tenere in considerazione», ha aggiunto l’assessore.

