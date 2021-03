Monza: regala piante di pomodoro augurando buona Pasqua e buona primavera Un monzese ha deciso di fare auguri speciali per Pasqua e primavera: piantine nuove di pomodoro e di zucca pronte da interrare o invasare. La segnalazione della figlia su EasyMonza.

“Buongiorno, per chi abita dalle parti di via Aldina ( zona San Fruttuoso) mio papà regala piantine di pomodori e zucca da trapiantare. Buona primavera a tutti” è il messaggio che una monzese ha postato nella mattina di domenica 21 marzo, esordio di stagione, sul gruppo Facebook EasyMonza invitando chiunque a passare a prenderli gratuitamente. E il messaggio non ha impiegato molto ha raccogliere consenso e ringraziamenti. Il padre della monzese ha lasciato una piccola serra con le piantine germogliate pronte per essere interrate o invasate: “Auguri di buona Pasqua” c’era scritto sul cartello e poi “Portatemi a casa” con la nota più piccola: “Gratis”.

