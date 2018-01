Monza: rapinatori armati di pistola e coltello fanno irruzione tra i clienti della sala Bingo Rapina lunedì sera 8 gennaio nella sala Bingo di via Caravaggio, a Monza, quartiere San Rocco, in quel momento con numerosi giocatori seduti ai tavoli. Il colpo, ad opera di due malviventi italiani, uno armato di pistola, forse giocattolo, l’altro di coltello, è avvenuto tra le 22.30 e le 23.

Rapina lunedì sera 8 gennaio nella sala Bingo di via Caravaggio, a Monza, quartiere San Rocco, in quel momento con numerosi giocatori seduti ai tavoli. Il colpo, ad opera di due malviventi italiani, uno armato di pistola, forse giocattolo, l’altro di coltello, è avvenuto tra le 22.30 e le 23. I due, con il volto parzialmente coperto da una sciarpa per non farsi riconoscere, hanno fatto irruzione nella sala e minacciato i presenti per farsi consegnare il bottino, al momento non quantificato.

Una volta in possesso del denaro i due rapinatori sono fuggiti, secondo i testimoni in sella a uno scooter. Nessuno è rimasto ferito.

Scattato l’allarme, dopo una telefonata al 112, sul posto è giunta una Volante della polizia di Stato del Commissariato di viale Romagna che ha effettuato i rilievi e sentito i testimoni. Gli agenti avrebbero anche preso visione delle telecamere a circuito chiuso dell’esercizio per cercare di risalire all’identità dei fuggitivi, nella speranza che abbiano già precedenti e siano quindi inseriti nella banca dati.

