Monza, rapina da 300 euro armato di una chiave: indagini in corso Indagini in corso a Monza per una rapina da 300 euro a un ottico di via Risorgimento. Il ladro ha agito sotto la minaccia di una chiave di auto.

Indagini in corso a Monza per una rapina da 300 euro. Nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio i carabinieri sono intervenuti in via Risorgimento dopo l’allarme lanciato da un ottico rapinato da uno sconosciuto a volto scoperto e con un’arma insolita: la chiave di un’auto. Il ladro si è fatto consegnare 300 euro in contanti e si è dileguato a piedi. Le indagini procedono anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

