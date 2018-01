Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, rapina alla sala bingo: ladri in fuga con 5.700 euro Sala bingo ancora nel mirino a Monza. Nel primo pomeriggio di domenica 21 gennaio due ladri col volto coperto e armati hanno fatto irruzione nella sala di via Bramante da Urbino scappando con un bottino di quasi 6mila euro.

Sala bingo ancora nel mirino a Monza. Nel primo pomeriggio di domenica 21 gennaio due ladri col volto coperto e armati hanno fatto irruzione nella sala “Opla” di via Bramante da Urbino scappando poi in moto con un bottino di quasi 6mila euro. I due sono entrati indossando entrambi il casco ed erano armati, uno di pistola e uno con una roncola. Si sono fatti consegnare l’incasso poi quantificato in 5.700 euro. Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato.

La sera dell’8 gennaio nel mirino era finita la sala bingo di via Caravaggio, a San Rocco. Anche in quel caso due persone armate di pistola e coltello avevano colpito in tarda serata, con numerose persone ai tavoli, facendosi consegnare l’incasso.

