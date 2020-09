Polizia locale in via Italia a Monza

Monza, ragazzini rapinati in centro chiedono aiuto alla polizia locale: un arresto Un arresto in centro a Monza nel tardo pomeriggio di lunedì: vittime due tredicenni che, rapinati di pochi euro, hanno avvicinato la polizia locale in via Italia e fatto individuare il responsabile.

Hanno subito una rapina da pochi euro, ma non si sono lasciati sopraffare dallo spavento e hanno avvicinato gli agenti del presidio fisso della polizia locale in via Italia a Monza fornendo le informazioni utili per identificare e arrestare l’aggressore. Disavventura per fortuna senza gravi conseguenze lunedì per due tredicenni. Intorno alle 19 sono stati avvicinati da un ragazzo poco più grande che li ha minacciati chiedendo il loro denaro. Pochi euro, appunto, che loro hanno consegnato.

Poi hanno raccontato tutto alla polizia locale. Che ha individuato il responsabile in una persona nota, un cittadino egiziano di 19 anni senza fissa dimora e documenti. Dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno rintracciato l’uomo che stava tentando di fuggire lungo largo Mazzini: dopo il fermo l’hanno identificato nella centrale di via Marsala e poi portato alla casa circondariale di via Sanquirico.

