Monza, ragazza molestata ai giardini del Nei

Una ragazza insidiata ai giardini del Nei a Monza. Avvicinata da un uomo che le ha chiesto di seguirla, è riuscita a scappare e a denunciare l’accaduto. È successo il 25 novembre, l’episodio è stato riferito durante l’ultima riunione di consulta dei quartieri Centro - San Gerardo.

«È saltato fuori all’improvviso dal campo da bocce e si è avvicinato alla ragazza che stava attraversando i giardini del Nei per raggiungere il luogo in cui, assieme al suo gruppo, si sarebbe dovuta allenare».

L’uomo avrebbe tentato un approccio, le avrebbe proposto di allontanarsi in sua compagnia. La ragazza ha avuto la prontezza di reagire e di scappare. Ma ha raggiunto il luogo degli allenamenti in stato di shock. Immediato il soccorso non solo da parte della sua società sportiva, ma anche delle altre realtà che attorno al Nei gravitano: subito si sono presi cura della giovane, hanno cercato di tranquillizzarla e poi si sono rivolti alla questura.

Poi un sentito ringraziamento è stato rivolto proprio all’organismo di quartiere: «Se non fosse stato per la consulta non sarei stata in grado di reagire prontamente - ha spiegato la referente della società sportiva, membro attivo dell’organismo di partecipazione - Perché senza le indicazioni che abbiamo ricevuto dalla polizia locale per la gestione delle situazioni a rischio e senza il contatto diretto con gli agenti di via Marsala avrei avuto serie difficoltà nel gestire una situazione così delicata».

