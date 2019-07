Monza raddoppia il bike sharing collegando i quartieri, novità per le ciclabili Monza ha sei nuove stazioni di Bike sharing per un totale di quaranta biciclette nuove da noleggiare e condividere per muoversi in città. L’amministrazione comunale punta così sulla “sharing mobility” e lo fa collegando i quartieri. Novità per le piste ciclabili, anche quella su Villoresi.

Finanziate con un investimento di 286 mila euro nell’ambito del progetto «Mobiscuola», le stazioni si trovano in via Prina (Prefettura), viale Libertà (LibertHub), via Correggio (Inps), piazza Podgora (Ipsia), via Solferino (Ospedale Vecchio) e via Iseo (Centro civico).

Si vanno ad aggiungere alle sette già esistenti (largo XXV Aprile, via Sempione, Parco di Monza, Ospedale San Gerardo, via Arosio – Stazione FS, piazza Castello – Urban Center e via Petrarca/piazza Citterio). Il numero complessivo delle biciclette disponibili sale così a 78.

Il Comune a giugno ha partecipato anche al bando «Primus» (Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile) del Ministero dell’Ambiente. Se finanziato (402.650 mila euro di cui 102.650 a carico del Comune) il progetto prevede altre otto stazioni (via Grigna, via Buonarroti, via Mameli, via Pitagora - Triante, via Enrico da Monza - «Nei», via Foscolo - Inail, piazza Garibaldi - Tribunale e Monza Sobborghi - Stazione FS) che porteranno il «parco bici» in condivisione a 128.

«Nelle città – spiega il sindaco Dario Allevi - si va verso l’utilizzo di mezzi sempre più piccoli, leggeri e non inquinanti. Basti pensare al recente boom dei monopattini elettrici o al crescente uso del noleggio di biciclette. Servizi che funzionano solo dove si integrano con le esigenze della città. E noi ci stiamo muovendo in questa direzione con un piano complessivo di “mobilità dolce”».

Biciclette significa anche piste ciclabili. L’amministrazione comunale sta portando a termine l’iter di esproprio delle aree interessate alla realizzazione della pista “Brumosa” di poco più di un chilometro che collegherà Monza con Brugherio. Tra fine luglio e inizio agosto sarà pubblicata la gara d’appalto per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori. L’investimento complessivo è di 1 milione e 200 mila euro con un finanziamento regionale di 842 mila euro. I lavori dureranno circa cinque mesi e si svilupperanno anche nel territorio di Brugherio secondo un unico progetto per entrambi i Comuni e un’unica ditta appaltatrice.

«Le nostre auto restano parcheggiate oppure ferme in coda nel traffico urbano per il 92-95% del tempo - sottolinea l’Assessore alla Mobilità Federico Arena - Le nuove generazioni hanno compreso quest’assurdità e hanno deciso di sostenere con entusiasmo la filosofia della “sharing mobility” come dimostrano i numeri. Sono oltre cinque milioni gli italiani che usano quotidianamente mezzi di trasporto condivisi (dati dell’Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility). Questa è la strada che vogliamo percorrere anche noi, convinti che sia una scelta concreta per fermare lo spreco di risorse economiche e naturali. Ma non solo. Tutte le forme di mobilità condivisa ci consentono di ridisegnare il sistema urbano dei parcheggi in città attraverso un uso più razionale. E, in definitiva, migliorano la qualità della nostra vita».

Nell’ambito del progetto «Mobiscuola», invece, sono due le piste ciclopedonali finanziate.

L’investimento per quella di via Borgazzi (in fase di pubblicazione del bando) è di 402 mila euro e prevede una pista di circa 1,6Km, di cui la metà monodirezionale in entrambi i lati, e 800 metri bidirezionale. L’adeguamento normativo di quella di viale Cesare Battisti costerà invece 102 mila euro (la durata prevista per i lavori è di circa un mese per 1,3 Km per ogni senso di marcia).

Sono iniziati martedì i lavori per la realizzazione della ciclabile di viale Lombardia che, entro l’inizio dell’anno prossimo, completerà il collegamento alla pista già esistente attualmente di circa 550 metri con un nuovo tratto di 360 metri. L’investimento previsto per l’intera riqualificazione dell’area è di 290 mila euro.

Passi avanti che per la ciclabile «Villoresi», nel tratto compreso tra via Sempione e via Oslavia. Al momento la manutenzione dell’area spetta ancora al Consorzio di Bonifica Ticino Villoresi.

“Una delibera della Giunta Scanagatti, poco prima della fine del mandato, prevedeva che il Comune di Monza si sarebbe dovuto occupare della gestione delle piste ciclabili del Villoresi, ma non stanziava le risorse necessarie. Lunedì scorso l’amministrazione comunale ha inserito 500 mila euro nella variazione di Bilancio per la manutenzione di tutte le piste ciclabili lungo il Villoresi. Nelle prossime settimane sarà firmato l’accordo con il Consorzio e entro l’estate i cittadini potranno di nuovo utilizzare il tratto chiuso da qualche mese”, si legge nella nota del Comune.

LA MAPPA DEL BIKE SHARING

Monza mappa Bike sharing

(Foto by Chiara Pederzoli)

