Monza: quei bagni “nudisti” nel canale Villoresi alla Boscherona Doppia segnalazione negli ultimi giorni per tuffi di persone nude nel canale Villoresi all’altezza della Boscherona, a Monza.

Un tuffo per rinfrescarsi dall’afa di metà giugno: non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per le modalità selezionate e per il luogo prescelto. Vale a dire nudi e nel canale Villoresi. Per la precisione, all’altezza del parco della Boscherona, a San Biagio di Monza dove, sia domenica, sia nel pomeriggio di martedì, comportamenti del genere non sono passati inosservati e, anzi, sono subito stati riferiti al gruppo di Controllo di vicinato attivo in zona. Vecchia tradizione monzese, il bagno nel Villoresi è ora vietato, oltre che pericoloso: nonostante questo, anno dopo anno le segnalazioni arrivano puntuali, come i primi caldi della stagione estiva. E si aggiungono alle problematiche dell’area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA