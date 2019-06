Monza: quasi tutta via Manzoni chiude per due mesi dal 17 giugno Due mesi di lavori per rifare la dissestata via Manzoni: stop totale alla circolazione da via Cavallotti a via Missori dal 17 giugno. A breve diffuso il piano di viabilità alternativo.

Gran parte della strategica via Manzoni di Monza chiude al traffico per due mesi: lavori necessari per rifare radicalmente il fondo della strada provato da un profondo dissesto. I cantieri sono in programma a partire dal 17 giugno: da allora fino all’incrocio con via Missori (la strada in cui si trova il Cam e porta in piazza Carducci) non sarà più possibile attraversare il tratto in nessuna direzione fino alla conclusione lavori, prevista tra il 20 e il 25 agosto. Il Comune sta predisponendo un ampio piano di viabilità alternativa che includerà anche la deviazione delle linee di autobus. Nei lavori sarà compreso anche il tratto da via Missori all’inizio di via Appiani (all’incrocio con via Zucchi) ma si tratta di un intervento che si concluderà in pochi giorni da quando sarà iniziato. Il rifacimento stradale costa 350mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA