Monza, psicosi furti nel palazzo: spioncini oscurati e segni sugli ascensori, è un giallo Nastro adesivo nero sullo spioncino della porta, un portoncino di’ingresso scassinato, strani segni sugli ascensori. Succede a Monza in un condominio nel quartiere San Giuseppe: ed è subito psicosi furti.

C’è chi, residente ai piani bassi, si è trovato del nastro adesivo nero appiccicato allo spioncino della porta di casa. Uno scherzo di qualcuno che non aveva nient’altro da fare si è pensato all’inizio. Poi la serratura scassinata del portoncino di ingresso a uno dei due settori e la comparsa di strani segni sugli ascensori in corrispondenza dei primi numeri della tastiera ha fatto scattare l’allarme. E se si trattasse di segnali premonitori di furti negli appartamenti?

Succede a Monza in un condominio di via dei Cappuccini, quartiere san Giuseppe, da sempre ritenuto un rione tranquillo e sicuro ma da qualche tempo preso di mira dai topi di appartamento.



Soltanto pochi giorni fa in un palazzo della vicina via Puglia si sono verificati dei tentativi di furto sventati dal provvidenziale abbaiare dei cani di un residente al piano terreno che, comunque, ha fatto in tempo a notare delle persone allontanarsi in tutta fretta attraverso il giardino.

I consiglieri del condominio “sangiuseppino”nel quale risiedono quasi quaranta famiglie hanno subito provveduto ad informare i vicini – sia verbalmente che con comunicazioni scritte - invitandoli a stare in guardia.

«Potrebbero essere solo coincidenze - spiegano i rappresentanti del condominio - ma di questi tempi meglio andare cauti. A preoccuparci sono soprattutto i segni comparsi sugli ascensori di entrambe le scale, in prossimità dei numeri, che sembrano dei messaggi in codice, quasi a indicare la presenza di persone più anziane e più vulnerabili a quei piani. L’importante è non farsi prendere dal panico e di evitare, come spesso succede, di lasciare aperte le porte di ingresso al palazzo».

Da qualche settimana, inoltre, nel condominio è stato montato un ponteggio per consentire i lavori di rifacimento della facciata. Il ponteggio dispone di allarme ma può sempre costituire una facilitazione per i cosiddetti ladri acrobati, che non temono di arrampicarsi nemmeno ai piani più alti.

