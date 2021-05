Monza, proposta Pd in consiglio comunale: «Un evento per ricordare Fustinoni» Il consiglio comunale di Monza ha tributato un minuto di silenzio a Giorgio Fustinoni, scomparso a inizio aprile. Il Pd ha chiesto una manifestazione dedicata al professore, coach di pallacanestro e consigliere comunale.

Il Comune di Monza dedichi una manifestazione a Giorgio Fustinoni, stroncato dal Covid-19 il 3 aprile a 74 anni. La proposta è del democratico Egidio Longoni, suo studente allo scientifico Frisi.

«Era – ha ricordato in consiglio comunale – un punto di riferimento vero per la città sia come educatore che come allenatore di basket. Già negli anni Ottanta apriva gratuitamente il liceo al pomeriggio: certamente le società sportive lo commemoreranno con qualche evento, ma facciamolo anche noi».

L’aula ha tributato un minuto di silenzio a Fustinoni che, oltre ad aver allenato generazioni di ragazzi alla Forti e Liberi, è stato consigliere comunale dal 1997 al 2002 e candidato sindaco nel 2007.

