Monza, pronto a ripartire il cantiere per la rivoluzione delle vie Pennati e Mauri Dopo due settimane di stallo, è pronta a ripartire il cantiere che trasformerà lo spicchio di città alle spalle del centro tra le vie Pennati e Mauri: spariranno tutti i parcheggi di superficie per lasciare spazio a porfido, aiuole e restringimenti.

Tra molti ha suscitato apprensione, persino sospetto: com’è che hanno aperto il cantiere per rifare la strada e poi sono scomparsi tutti?

La domanda è più che necessaria in via Pennati a Monza, dove quindici giorni fa l’area di cantiere per il rifacimento del fondo stradale e stato aperto e poi, apparentemente, abbandonato. Non è così: si tratta di un intoppo amministrativo che dovrebbe essere stato risolto mercoledì per dare il la all’intervento. Il termine per portare a termine i lavori è il 30 di agosto, stando alla convenzione, ma non si tratta di lavori in capo all’amministrazione comunale: l’intervento è realizzato direttamente dal privato che ha progetto la riqualificazione di palazzo Olmea, all’angolo con via Mauri. Si tratta non di una semplice asfaltatura, ma di un’operazione da più di 700mila euro che porterà alla rivoluzione di uno spicchio di città ai margini del centro storico.

L’intoppo con Brianzacque dovrebbe essere stato risolto: in sequenza verrà realizzato lo scavo per modificare gli allacciamenti, poi la copertura e la realizzazione di un fondo in porfido che sarà progressivamente esteso a tutta via Pennati dal principio (all’incrocio con via Appiani), quindi a un tratto di via Longhi, all’intero corso di via Mauri. Si tratterà alla fine di una estensione della ztl limitata: spariranno tutti i parcheggi di superficie presenti nell’area ma sarà garantito l’accesso al silo auto di via Pennati, in entrata e in uscita. Per completare l’intervento la viabilità sarà modificata di volta in volta fino al termine dei cantieri.

