Monza: Promessi sposi sul lago di Como, ma nei panni di Star wars Sono appassionati di Star wars e fanno parte di un gruppo che porta la saga di Guerre stellari nella realtà (ed è impegnato in attività con fini sociali). Domenica alla Villa del Balbianello sul lago di Como lui, Francesco-Anakin, ha chiesto Chiara-Padme in sposa. Proprio come nel film.

Lui si chiama Francesco e stava vestendo i panni di Anakin Skywalker, il personaggio di Star wars che diventa Darth Vader. Lei Chiara, quelli della senatrice Padmè Amidala. Cinematograficamente parlando l’amore tra i due sboccia nel capitolo due della saga e si corona in una scena girata sul lago di Como, alla Villa del Balbianello.

Il bacio tra Padme e Anakin con Darth Vader in una sorta di riferimento alle sorti della saga

E così Francesco non ci ha pensato due volte: domenica, in occasione di una iniziativa del gruppo di fan Order 66 Italia, che dal 2016 porta nella realtà l’universo di Guerre stellari, il monzese ha approfittato del momento per chiedere in moglie Chiara, anche lei monzese. Lo ha raccontato per prima la Provincia di Como pubblicando la foto.



Siamo sicuri che andrà meglio di quanto non accada ai protagonisti del film e chissà, magari anche loro avranno la fortuna di avere due gemelli, cioè Luke e Leia. La promessa di matrimonio è arrivata in mezzo agli altri appassionati che fanno parte del gruppo (impegnato anche in attività sociali, come le visite ai bambini in ospedale) guidato da Riccardo Guanziroli, canturino, e Dario Brambilla, che risiede a Lissone

Il matrimonio nel film

