Monza: principio di incendio per un autobus della linea Z206

Principio di incendio, subito domato dall’autista con l’estintore in dotazione, e nessun ferito, per un autobus della linea Z206. È accaduto giovedì 8 novembre attorno alle 13.30 in via Boito, a Monza, all’altezza dell’incrocio con viale Cesare Battisti. Il pullman è rimasto in panne prima del semaforo, quindi non ha intralciato la circolazione del viale, ma ha comunque ostruito una delle corsie di via Boito creando qualche disagio ai veicoli provenienti da Lissone. Attorno alle 14 sul posto è arrivato un carro attrezzi per rimuovere il mezzo.

