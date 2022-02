Monza, primarie del centrosinistra: confermata la corsa Pilotto-Lamperti,si vota il 13 marzo Non ci sono altri concorrenti alle primarie del centrosinistra di Monza che decideranno chi sarà il candidato sindaco della coalizione: la corsa è tra Pilotto e Lamperti. Si vota il 13 marzo.

Sarà una corsa a due quella del 13 marzo e il vincitore sfiderà a giugno Dario Allevi e Paolo Piffer. Le primarie del centrosinistra saranno una questione tra i consiglieri comunali del Pd Marco Lamperti e Paolo Pilotto: la sorpresa che qualcuno attendeva, o auspicava, non c’è stata e, allo scoccare della mezzanotte di martedì 15 nessuno si è fatto avanti con l’ambizione di contendere ai democratici la candidatura a sindaco. Nei giorni scorsi era stata ventilata la partecipazione di un esponente della sinistra: «Abbiamo riflettuto a lungo – afferma Massimo Badalucco di Possibile – poi abbiamo deciso di non proporre altre figure. Ora ci confronteremo con Lamperti e Pilotto sulle tematiche che ci stanno particolarmente a cuore, tra cui quella dei diritti delle persone». Sabato la formazione presenterà la piattaforma programmatica “Orgoglio in Comune” frutto del percorso compiuto con alcune associazioni tra cui Brianza Oltre l’Arcobaleno.

La macchina organizzativa delle primarie entrerà nel vivo a breve: entro le 21 di martedì 22 i due candidati dovranno presentare le firme di 150 sostenitori per la sfida che si combatterà nelle urne domenica 13 marzo, dalle 8 alle 20.

«Già dalla prossima settimana – spiega il segretario provinciale del Pd Pietro Virtuani – vorremmo organizzare i primi appuntamenti, aperti al pubblico, in cui Lamperti e Pilotto si presenteranno ai monzesi. Saranno le occasioni per aprire un dialogo con la città impegnata a scegliere il sindaco: emergeranno i temi che costituiranno il programma della coalizione oltre che le sensibilità e le inclinazioni» dei due candidati in lizza.

I loro profili, peraltro, sono notevolmente differenti, a partire dall’età: Lamperti, 35 anni, ingegnere, è entrato in consiglio comunale nel 2007 e da allora segue, in particolare, i temi legati all’urbanistica. Già da qualche settimana ha avviato la sua campagna elettorale sui social network. Pilotto, 60 anni, insegnante di religione allo Zucchi, è tra i veterani della politica monzese: assessore all’Istruzione nella prima giunta Mariani e in quella guidata da Michele Faglia, è stato consigliere provinciale dal 2009 ed è tornato in consiglio comunale nel 2017.

Lo schieramento di centrosinistra, intanto, potrebbe ampliarsi: a Pd, Azione, Europa Verde, Italia Viva, LabMonza, Monzattiva e Possibile potrebbero aggiungersi Articolo 1, Sinistra Italiana e Socialisti. I rappresentanti delle tre formazioni valuteranno stasera un loro eventuale ingresso con i referenti della cordata.n

