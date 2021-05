Monza: presto i lavori per il restyling del ponte al palazzetto dello sport Il ponte pedonale su viale Stucchi tra l’Iper e il palazzetto dello sport oggetto di lavori per un paio di mesi per rinnovare la struttura realizzata nel 2004. Un collegamento usato dai residenti del quartiere Libertà.

Restyling in arrivo per la passerella ciclopedonale che collega il parcheggio della Arena di Monza all’Iper di via della Guerrina. A darne notizia il direttore del punto vendita, Fabio Vitali: «Teniamo al quartiere e al territorio: i lavori, già previsti e programmati, dovrebbero concludersi entro un paio di mesi».

I residenti di Libertà possono così tirare un sospiro di sollievo: per quell’attraversamento si erano spesi in prima persona a partire dal 2002, con lettere protocollate e raccolte di firme inviate anche all’Amministrazione comunale.

Un attraversamento ciclopedonale in sicurezza lungo viale Stucchi, all’altezza di via della Guerrina, era necessario: «Questo passaggio non è pedonalizzato ed è mancante di segnaletica. Sono stati predisposti i pali per un semaforo pedonale, ma l’opera non è mai stata completata», si legge in uno dei primi documenti inviati a palazzo nel 2002, agli inizi della giunta Faglia. La buona notizia arriva nel luglio del 2004 quando, da piazza Trento e Trieste, una lettera segnala l’imminente avvio dei lavori a carico dell’operatore, con conclusione prevista per il mese di ottobre di quell’anno.

Negli ultimi mesi l’infrastruttura aveva lasciato intravvedere i segni del tempo - e di qualche atto di vandalismo. In prima linea come agli inizi del Duemila Gianfranco Magni, storico residente di Libertà, che subito si è attivato per un confronto con la direzione del punto vendita: «Sono sicuro che tutti i residenti dei dintorni accoglieranno con sollievo la buona notizia: da tutti noi la passerella è molto utilizzata».

«Sostituiremo il legno al ferro, così che anche per il futuro la manutenzione dell’infrastruttura possa risultare più semplice - aggiunge Vitali - Con la realizzazione della passerella e del sottopasso abbiamo sempre dimostrato attenzione al territorio: continuiamo a impegnarci in questa direzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA