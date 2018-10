Monza: preso a calci e pugni sul treno per 10 euro Non è stata un’aggressione fine a se stessa bensì una rapina in piena regola quella subita da un 44enne originario del Marocco, con casa in Brianza, sabato 13 ottobre attorno alle 21, su un treno giunto alla stazione di Monza, per una decina di euro di bottino. Due persone ricercate.

Non è stata un’aggressione fine a se stessa bensì una rapina in piena regola, per pochi euro, quella subita da un 44enne originario del Marocco, con casa in Brianza, affrontato a calci e pugni sabato 13 ottobre attorno alle 21 su un treno giunto alla stazione di Monza. I malviventi, due, anche loro stranieri e residenti nel Lecchese, sono scesi dal convoglio e fuggiti a piedi prima dell’arrivo della polizia, che li sta attivamente cercando.

Il 44enne è stato brutalmente aggredito sotto gli occhi di altri viaggiatori per una decina di euro. Un pestaggio violento, l’uomo ha perso molto sangue, tanto che le Ferrovie sono state costrette a sostituire il materiale rotabile per proseguire il viaggio verso Lecco. Il ferito è stato soccorso da personale del 118 e trasferito all’ospedale San Gerardo per accertamenti.

