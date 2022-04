Monza prepara il Nursind care film festival: iscrizioni aperte per la quinta edizione Aperte le iscrizioni per la rassegna di cortometraggi dedicata alla cura: è il Nursind care film festival che si terrà a Monza a ottobre.

È già in calendario la quinta edizione del NurSind care film festival (Ncff), il primo concorso internazionale di cortometraggi sul tema del “prendersi cura”. Si terrà il 30 ottobre 2022 a Monza. Anche quest’anno il concorso, a partecipazione libera e gratuita, si compone di due sezioni: una per i cortometraggi di finzione e una per i documentari.

La durata massima consentita per ogni lavoro è di 15 minuti. Il tema può essere declinato nelle sue innumerevoli dimensioni: ci prendiamo cura di persone tra persone, oppure di oggetti, di concetti, di progetti. Un tema fisso ma con diverse possibilità di sviluppo. Anche per questa edizione, il direttore artistico della manifestazione sarà Vincenzo Raucci. «Sarebbe bello – ha dichiarato Raucci - se il nostro governo riscrivesse l’articolo 1 della Costituzione in questo modo: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e sul reciproco prendersi cura”». Il bando per la partecipazione è presente sul sito www.ncff.it e scaricabile insieme alla scheda di partecipazione. I primi lavori sono già arrivati sia dall’Italia sia dall’estero.

