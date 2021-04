Monza: prende soldi in un box e poi torna per rubare una bicicletta da 4500 euro. Bloccato dalla Polizia Il giovane aveva con sè anche attrezzi da scasso e carte di credito che non erano di sua proprietà. Ora è indagato. È successo in via Col di Lana.

Intervento della polizia alle 18.30 di sabato 24 in via col di Lana. Bloccato C.E., del Kazakistan, 23 anni, senza fissa: aveva asportato in mattinata 140 euro da un box ed era tornato per rubare una bicicletta da corsa dal valore di 4.500 . Inoltre aveva attrezzi da scasso e delle carte di credito che non erano di sua proprietà. È indagato in stato di libertà per ricettazione,furto e 707 cp.

