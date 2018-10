Monza: Poste Italiane sostituisce la cassetta arrugginita dopo la lettera al CittadinoMb Poste Italiane scrive al CittadinoMb per comunicare, con foto del prima e del dopo, l’intervento in via Guerrazzi dopo la segnalazione di un lettore: la cassetta delle lettere arrugginita è stata sostituita con una nuova.

“Buongiorno, segnaliamo la sostituzione della cassetta postale di appoggio arrugginita segnalata in una lettera da voi pubblicata nell’edizione del 4 ottobre”. Poste Italiane scrive al CittadinoMb per comunicare, con foto del prima e del dopo, l’intervento in via Guerrazzi dopo la segnalazione di un lettore.

Il monzese aveva portato all’attenzione la situazione nella zona della Chiesa di San Giuseppe con la cassetta della posta deteriorata e “un cartello così arrugginito da non leggersi più” poco lontano dall’oratorio frequentato da centinaia di bambini.

La segnalazione è arrivata a chi di dovere che in settimana ha provveduto a sostituire la cassetta delle lettere con una nuova rossa fiammante. In attesa di novità anche per il cartello stradale.

