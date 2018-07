Monza: polizia locale in stazione tutti i giorni fino alle 22

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La polizia locale di Monza in presidio fisso alla stazione di Monza tutti i giorni fino alle 22. Il Comune comunica la nuova programmazione della postazione istituita circa un anno fa nell’area antistante alla stazione ferroviaria, in via Arosio.

La decisione va incontro alle richieste di tanti cittadini e prevede la presenza quotidiana di una pattuglia fissa della polizia locale a partire dalle 8 fino alle 22 e non più alle 20. A supporto degli agenti saranno presenti a rotazione anche rinforzi dei carabinieri e della polizia di Stato.

“Il ruolo di deterrente svolto dal presidio ha già dato molti risultati positivi in questi mesi – spiegano il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Sicurezza Federico Arena in una nota - ma è necessario fare ancora di più per restituire quella serenità perduta ai tanti pendolari che transitano dalla stazione nelle ore serali e contrastare la presenza significativa di persone moleste o irregolari”.

Il presidio della polizia locale sarà costituito da agenti e da personale specializzato del nucleo Nost – Nucleo Operativo Sicurezza Tattica.

