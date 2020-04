Monza, polizia e ambulanze all’Esselunga di San Fruttuoso: uomo sputa in faccia alla guardia giurata, rischia denuncia per lesioni Polizia di Stato e ambulanze al supermercato Esselunga di San Fruttuoso a Monza domenica mattina per le intemperanze di un uomo disabile.

Polizia di Stato e ambulanze al supermercato Esselunga di San Fruttuoso a Monza domenica mattina per le intemperanze di un uomo disabile. Arrivato intorno alle 10 al supermercato, il quarantenne sulla sedia a rotelle si è gettato a terra lamentando di avere fame. Gli addetti l’hanno aiutato a rialzarsi e gli hanno consegnato una piccola spesa; prima di allontanarsi si è sistemato all’esterno per chiedere l’elemosina. Raggiunto dalla guardia giurata, ha reagito sputando più volte in faccia e addosso all’addetto alla sorveglianza.

A quel punto è intervenuta la volante, il quarantenne è stato sanzionato e per lui è stata fatta proposta di foglio di via. Sottoposto tampone rischia una denuncia per tentate lesioni personali qualora dovesse essere positivo. Aggredito e aggressore sono stati accompagnati all’ospedale San Gerardo in codice verde.

