Monza: poca neve ma c’è ghiaccio, spargisale in azione di giorno - FOTO

Neve, neppure troppa, e Monza giovedì mattina (1 marzo) va (quasi) in tilt. O almeno alcune zone della città: in particolare, alcuni lettori, segnalano che poco prima delle 9 il traffico proveniente da Lissone (da via della Repubblica verso via Boito) e in zona ospedale sono completamente bloccati. Traffico in entrata e ghiaccio anche in via Lecco, lastre di ghiaccio in parte di via Annoni.

Il Comune ha fatto sapere che “dalle 10 dell’1 marzo e fino alle 16, in orario non di punta, in città saranno in azione i mezzi spargisale per risolvere le criticità emerse particolarmente nei pressi dei sottopassi e sulla viabilità secondaria, con tratti di carreggiata ghiacciati”.

Sulla viabilità primaria invece – come la scorsa notte – le operazioni di salatura avranno inizio a partire dalle 22. Il problema è stato individuato nelle temperature basse che non renderebbero efficace l’azione del sale a lungo.

“E le previsioni confermano anche per la giornata e la prossima notte lo stesso trend: si raccomanda pertanto la massima prudenza alla guida. Si consiglia, se possibile, di limitare l’utilizzo dell’automobile”, conclude il Comune.

A Lissone ad acutizzare i problemi un tir in panne alla rotatoria lungo viale della Repubblica all’altezza della rotatoria con via Pietro da Lissone. Il guasto al tir ha inevitabilmente causato lunghe code e rallentamenti lungo la strada e nelle vie limitrofe.Non solo, in alcuni punti le strade (poco pulite dal sottile strato di neve che si è depositato, probabilmente troppo poco perché possano intervenire gli spazzaneve) sono una lastra di ghiaccio. Stessa situazione per alcuni marciapiedi.

Il tir in panne a Lissone

Disagi anche per chi proviene da fuori città: una lettrice di Limbiate e diretta a Monza ci scrive di essere partita da casa alle 7.20 e di essere arrivata a Monza alle 9.10. La Monza-Saronno è pulita mentre grossi disagi sono segnalati a Desio dove le strade sono coperte da lastre di ghiaccio anche nei punti più trafficati.

