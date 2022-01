Monza Plastic Free al lavoro nel quartiere Libertà: raccolti 150 kg di rifiuti I volontari di Monza Plastic Free hanno trascorso una buona porzione della loro domenica nel quartiere Libertà tra via Ragazzi del ’99 e via Blandoria e in poche ore hanno raccolto la bellezza di 150 chilogrammi di rifiuti di vario genere. Intanto continua la presentazione dell’associazione nelle consulte.

Si stanno presentando alle diverse consulte di quartiere monzesi per illustrare la loro opera di pulizia della città e dei comuni limitrofi con l’ausilio dei referenti dei vari territori, ma nel frattempo non se ne stanno con le mani in mano.

I volontari di Monza Plastic Free hanno trascorso una buona porzione della loro domenica nel quartiere Libertà (alla cui consulta avevano partecipato due settimane fa) tra via Ragazzi del ’99 e via Blandoria. In poche ore hanno raccolto la bellezza di 150 chilogrammi di rifiuti di vario genere: pneumatici, materiale edile, bottiglie di vetro e plastica, immondizia non differenziata.

Una situazione di degrado e incuria a pochi passi dai campi di allenamento dell’Ac Monza. Anche i membri della consulta di quartiere avevano sottolineato l’importanza della riqualificazione delle aree verdi.

Monza alcune fasi della raccolta dei rifiuti

“Quando le aree sono abbandonate al loro destino diventano dei ricettacoli di sporcizia” è stato il messaggio lanciato dall’assemblea che ha anche preparato un elenco delle aree del rione che potrebbero assumere un volto diverso con opportuni interventi di tutela del verde.

A richiamare, senza mai stancarsi, l’attenzione al rispetto dell’ambiente è Plastic Free che sta organizzando il prossimo calendario di raccolte nel capoluogo brianteo. Chi volesse partecipare alle “uscite” può contattare l’associazione attraverso la pagina Facebook Plastic Free Monza.

