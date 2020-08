Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, più tricicli e quadricicli green per i postini: 60 mezzi ecologici in Brianza Ci sono 15 mezzi a metano e GPL, 41 motomezzi Euro4, 4 tricicli e quadricicli elettrici. I nuovi tricicli in circolazione a Monza città da giugno sono elettrici al 100%, una velocità massima di 45km/h, un’autonomia di 60 km, abbastanza per fare le consegne giornaliere con una sola ricarica.

Una flotta green per le Poste anche in provincia di Monza: sono 60 i mezzi ecologici (il 20% del totale) in forza negli 11 Centri di Distribuzione del territorio (Monza, Vimercate, Cesano, Meda, Desio, Arcore, Brugherio, Carate, Limbiate, Seregno e Seveso) che ogni giorno servono i 55 Comuni e 900mila abitanti della provincia, oltre che 33 mila attività commerciali tra negozi e uffici.

Nella lista dei veicoli ecologici ci sono 15 mezzi a metano e GPL, 41 motomezzi Euro4, 4 tricicli e quadricicli elettrici. In particolare i nuovi tricicli in circolazione a Monza città da giugno sono elettrici al 100%, hanno una potenza di 4 kW che garantisce una velocità massima di 45km/h. Hanno un’autonomia di 60 km, abbastanza per fare le consegne giornaliere con una sola ricarica.

Il veicolo a tre ruote, inoltre, permette di aumentare la quantità di pacchi e lettere trasportabili: fino a 270 litri, contro i 76 dei motocicli tradizionali.

Il rinnovo della flotta aziendale con l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni inquinanti, è parte del programma di “dieci impegni” per i Comuni Italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia”.

