Monza: picchia la ragazza nella Giornata dedicata alla donna

(Foto by Roberto Magnani)

Il Nost della polizia locale (Foto by Roberto Magnani)

Giovedì 8, Giornata della festa della donna, a Monza, si è messo a malmenare una ragazza, presumibilmente la fidanzata, provocandole alcune lesioni: qualche passante ha dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) della polizia locale di Monza, inaugurato un mese fa. La donna, straniera come l’aggressore, non ha voluto sottoporsi a cure mediche né presentare denuncia per lesioni personali.

Inoltre, sempre gli agenti del nuovo Nucleo al comando di Piero Vergante, durante controlli in ambito di sicurezza urbana e repressione dell’abusivismo commerciale, con particolare riferimento ai venditori abusivi di mimose, hanno sequestrato oltre 300 mazzi di mimosa. Accertate anche alcune violazioni collegate al Decreto sulla sicurezza urbana, dalle quali è scaturito un ordine di allontanamento a carico di una cittadina rumena per questua molesta in zona Cambiaghi.

