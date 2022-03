Monza: perde la patente e non se ne accorge, la polizia locale gliela riporta a casa Protagonista un ottantenne: ha perso la patente in centro a Monza, non se ne è accorto fino a quando, poco più tardi, gli agenti della polizia locale hanno suonato al campanello di casa. E all’inizio si è anche spaventato.

Quando si è visto arrivare i vigili a casa il signor Valter, un energico 80enne monzese, si è preso un colpo. “Che cosa avrò mai fatto?” si è chiesto un po’ impaurito. Invece, gli agenti della polizia municipale di Monza lo hanno raggiunto per riconsegnarli la patente di guida che aveva, a sua insaputa, smarrito. Sabato mattina l’uomo si trovava in centro.

“Attorno alle 11.30 sono uscito da un bar in piazza Trento e Trieste - racconta - e ricordo che subito dopo mi sono fermato un attimo sulla piazza per mettere il resto nel portafoglio. Probabilmente in quel momento mi è scivolata la patente per terra senza che me ne accorgessi tant’è vero che sono ritornato a casa tranquillamente”.

Poco più di un’ora dopo, alle 12.45, mentre si stava per sedere a tavola nella sua abitazione del quartiere Triante, ha sentito suonare il citofono.

“Erano due agenti della polizia municipale che cercavano me - riprende - Ammetto che al momento mi sono spaventato, ma i due uomini mi hanno fatto capire che non c’era alcun problema e che dovevano accertarsi della mia identità. Quando mi hanno consegnato la patente sono letteralmente caduto dalle nuvole. Non immaginavo nemmeno lontanamente di averla persa”.

Fortunatamente una passante, poco dopo che il signor Valter si era allontanato dal centro, ha trovato il suo documento per terra e l’ha fatto pervenire ai vigili che lo hanno prontamente riportato al possessore.

“Non sapevo più come ringraziare gli agenti - sottolinea - li ho invitati a bere un aperitivo ma, ovviamente, essendo in servizio non hanno potuto accettare e ringrazio anche la persona che ha trovato la mia patente che mi ha evitato le trafile relative alla denuncia di smarrimento e le pratiche per rifare il documento”.

