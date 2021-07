Monza: perde il controllo, finisce contro due auto in sosta e si ribalta in via Borsa Nell’auto si trovavano un ragazzo di 23 e una ragazza di 22 anni, usciti illesi. Sul posto oltre a un’ambulanza anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Una ambulanza della Croce bianca di Brugherio è stata inviata in via Borsa, a Monza, in codice rosso poco prima dell’alba di lunedì 12 luglio dopo che un’auto con due persone a bordo si è ribaltata su un fianco occupando l’intera direttrice. L’incidente, che fortunatamente non ha provocato conseguenze per i due occupanti dell’auto, una ragazza di 22 anni eun ragazzo di 23 sarebbe avvenuto dopo che il conducente nell’affrontare una curva ha perduto il controllo, ha urtato due vetture posteggiate ed è quindi finito contro il marciapiede, sul lato sinistro, ribaltandosi. Sul posto anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

