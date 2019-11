Monza, perde il controllo dell’auto e finisce contro gli alberi: grave un ragazzo di 23 anni Perde il controllo della sua vettura e finisce contro gli alberi. Notte drammatica a Monza dove un ragazzo di 23 anni è stato protagonista di un pauroso incidente lungo viale delle Industrie. Ora si trova ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Ha perso il controllo della propria auto, una Peugeot 308, ed è andato a sbattere contro gli alberi. Si trova ricoverato in gravissime condizioni il 23enne che nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre, poco prima dell’una di notte, è stato protagonista suo malgrado di un incidente a Monza, lungo viale delle Industrie, all’altezza del cimitero cittadino.



Le operazioni di soccorso

(Foto by Foto Radaelli)



Per cause ancora in via di accertamento il giovane ha perso il controllo della propria vettura che, complice probabilmente anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia, è finita contro gli alberi che separano i due sensi di marcia (il giovane era diretto verso Milano). Sul posto si sono subito portarti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale del capoluogo. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per estrarre il ragazzo dall’abitacolo della vettura, completamente distrutta dall’impatto. Il 23enne ha riportato un trauma al bacino e all’anca ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.



La 308 guidata dal 23enne completamente distrutta

(Foto by Foto Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA