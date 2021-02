Monza: per San Valentino i francescani invitano a messa i single L’amore val bene una messa? Magari sì: i frati francescani di Monza invitano coppie, findanzati ma anche i single alla messa per San Valentino di domenica 14 febbraio.

Ci sono i San Valentino tradizionali e ci sono quelli meno convenzionali. Nella seconda categoria rientra il San Valentino proposto dalla comunità francescana di Santa Maria delle Grazie, a Monza. Per domenica 14 febbraio i frati di via Montecassino hanno invitato in chiesa, alle 19.30, fidanzati e sposi per partecipare a una messa.

Ma non solo. Nel giorno della festa degli innamorati la comunità francescana di Monza vuole ricordare anche i single, coloro che sono ancora in attesa dell’anima gemella. Anche a loro è rivolto l’invito a partecipare alla celebrazione di san Valentino. «Vogliamo cogliere l’occasione di questa festa così romantica per affidare a Maria, proprio nel nostro santuario, gli sposi e i fidanzati ma anche coloro che desiderano incontrare la persona con la quale condividere la vita. È un regalo speciale, tutto spirituale, che doniamo alle coppie di oggi e alle future coppie». Trovare l’amore, in fondo, val bene una messa.

