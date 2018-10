Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Cimitero san Fruttuoso (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, pensionato derubato del Rolex: in azione la ladra dei cimiteri? È una ladra seriale quella che ha colpito domenica mattina al cimitero di San Fruttuoso a Monza? I carabinieri indagano per casi analoghi a Desio e Varedo: una donna, “vestita da infermiera”, ha avvicinato un pensionato, l’ha abbracciato e gli ha sfilato l’orologio Rolex dal polso. L’uomo è anche caduto picchiando la testa.

Forse la “zingara vestita da infermiera” dopo Desio e Varedo ha colpito anche a Monza. Vittima di una ladra - forse la medesima che starebbe imperversando in Brianza, già segnalati due episodi - è un anziano che domenica mattina si è recato al cimitero di San Fruttuoso, in via Marelli. L’uomo, un monzese, ottantunenne, mentre si trovava al camposanto è stato infatti avvicinato da una donna sconosciuta che ha cominciato a parlargli, chiedendo delle informazioni generiche, poi ha tentato di abbracciarlo, strattonandolo. E ha manifestato le sue vere intenzioni: l’ha infatti afferrato con forza al polso sinistro, dove aveva un orologio Rolex, sfilandoglielo. L’anziano ha tentato di opporsi ma la donna l’ha fatto cadere a terra, dove ha picchiato lievemente il capo, ed è fuggita con l’orologio. Scattato l’allarme, l’ottantunenne è stato soccorso sul posto. Nulla di grave fortunatamente, spavento a parte. I carabinieri della Compagnia di Desio stanno indagando a proposito di due episodi pressoché analoghi avvenuti a Nova Milanese e Varedo, sempre ai danni di pensionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA