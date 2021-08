Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lilt aperta per i pazienti oncologici anche in agosto

Monza: pazienti oncologici, la Lilt non va in vacanza. Garantite tutte le attività di supporto I servizi di accompagnamento alle terapie, la consegna dei presidi sanitari, le visite domiciliari, i sussidi economici, la consegna dei pacchi alimenti e le consulenze telefoniche continueranno anche in questo periodo.

Sarà operativo anche in agosto il settore assistenza della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13. I servizi di accompagnamento alle terapie, la consegna dei presidi sanitari, le visite domiciliari, i sussidi economici, la consegna dei pacchi alimenti e le consulenze telefoniche continueranno quindi anche in questo periodo.

Nel 2020, nonostante la pandemia, sono stati garantiti 9mila accompagnamenti alle terapie, 800 solo in agosto. Non solo, sono stati consegnati 865 presidi sanitari e anche qui 100 riguardano il mese in corso. Un lavoro possibile grazie all’impegno dello staff dell’Associazione e dei volontari..

Gli assistiti Lilt provengono da tutta Italia: moltissimi pazienti affetti da diverse patologie ad alta complessità si fanno curare, infatti, nei centri del Nord Italia.L’associazione si occupa anche dell’accompagnamento per permettere ai pazienti di raggiungere gli ospedali in cui sottoporsi alle cure.

