Monza Ponte via Colombo

Monza, partiti i lavori al ponte sul Lambro di via Colombo: «Delimitata l’area di cantiere» I lavori per il rifacimento del ponte di via Colombo a Monza, chiuso da settembre 2018, sono partiti a inizio settimana. «Si sta delimitando l’area di cantiere», hanno confermato martedì mattina da piazza Trento e Trieste.

Fase 2 anche per gli Spalti di Monza: i lavori per il rifacimento del ponte di via Colombo sono partiti. Attesi da anni - il ponte è stato chiuso per motivi strutturali nel settembre 2018 - gli interventi hanno preso il via all’inizio della settimana.

«Si sta delimitando l’area di cantiere», hanno confermato martedì mattina da piazza Trento e Trieste. E l’area resterà delimitata almeno fino al 22 ottobre 2020, come si legge sul sito dell’amministrazione comunale: interdetto per i prossimi mesi l’utilizzo dello spicchio di piazza Cambiaghi e di Spalto Piodo più vicino al ponte.

Al parcheggio della piazza si accede ora dall’ingresso su via Colombo subito successivo a via Cernuschi. Il progetto, redatto dalla P&P Consulting Engineeris di Seriate, prevede la realizzazione di due corsie ciclopedonali e di una centrale veicolare, riservata al passaggio dei residenti e dei mezzi di soccorso. Per l’abbattimento e la ricostruzione dell’infrastruttura è previsto un investimento di 753mila euro.

