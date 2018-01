Monza, parte il cantiere nell’ex Esselunga di via Lecco

Monza Area ex Esselunga via Lecco (Foto by Fabrizio Radaelli)

Lavori in corso in via Lecco a Monza negli spazi dello storico ex Esselunga, dismessi da ormai oltre due anni. Lunedì mattina sono comparsi i primi operai: stanno allestendo il cantiere che porterà alla completa trasformazione dell’area di oltre cinquemila metri quadri compresa tra via Lecco e il tratto iniziale di viale Libertà. I residenti della zona, che per mesi hanno puntato il dito contro il degrado che, lentamente, si stava impossessando dell’area, hanno finalmente tirato un sospiro di sollievo.

Secondo la convenzione siglata tra comune e privato, il piano integrato di intervento redatto nel 2012 prevede la realizzazione di un quindicina di appartamenti a canone moderato, un’area riservata al commerciale (bar, market e negozi di vicinato) e ai servizi, un parcheggio interrato e un’area verde: tutti elementi che dovrebbero ruotare attorno a una piazza, delimitata su tre lati da un porticato.

