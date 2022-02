Partono gli incontri di “I like Family – TTTalk” (Foto by Radaelli Fabrizio)

Monza, parte “I like Family – TTTalk”: i giovani protagonisti Una serie di incontri e appuntamenti organizzati dal Comune con la cooperativa Diapason per rendere i ragazzi protagonisti: il progetto di “I like Family – TTTalk”.

Appuntamento venerdì 18 febbraio, con il progetto “I like Family – TTTalk” (Tempo Ted Talk), la nuova proposta pensata per i giovani della città, promossa dal Comune in collaborazione con la cooperativa Diapason.

L’iniziativa prevede sette incontri (dopo l’esordio l’11 febbraio e quello del 18 febbraio seguiranno altri appuntamenti il 25 febbraio e il 4, 11, 18 e 25 marzo) che si svolgeranno dalle 17 alle 19 in presenza negli spazi di case Tempo insieme, in via Veronese 1.

Ma cos’è TTTalk (Tempo Ted Talk)? È un format che nasce dall’esperienza di Tempo insieme. Il punto di partenza è TED, un’organizzazione no profit dedicata alla diffusione di idee attraverso l’utilizzo di discorsi brevi ma incisivi di massimo 18 minuti. «Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere argomenti creativi coinvolgendo giovani e adolescenti su argomenti di vario tipo, dalla musica alla tecnologia, dalla scuola alla poesia ma anche cucina e ballo, portandoli a scrivere, registrare il proprio pezzo, studiandone anche la grafica e la pubblicazione - spiegano dall’hub di Tempo insieme -. Con i giovani di Monza vogliamo costruire percorsi che li vedano protagonisti, capaci di raccontare le proprie esperienze, con l’obiettivo di alimentare una comunità di anime curiose e maggiormente educate».

In pratica i partecipanti saranno accompagnati nel momento della scrittura e nello sviluppo della loro idea. Faranno da voce narrante al racconto e verranno aiutati nell’utilizzo di programmi di registrazione e nell’ideazione grafica del progetto. Ogni idea sarà poi lanciata sui social e piattaforme di diffusione dedicate.

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected]

Il progetto, pensato per i giovani per promuovere la loro voglia di far sentire la propria voce e diffondere le loro idee, rientra all’interno del più ampio progetto Monza Family promosso dal Comune di Monza per sviluppare un welfare generativo che coinvolge cittadini, imprese ed enti del terzo settore.

