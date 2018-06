Monza: oppone resistenza ai poliziotti, richiedente asilo denunciato Un 25enne originario della Costa d’Avorio, richiedente protezione internazionale, è stato denunciato giovedì sera per resistenza dopo essere stato trovano in possesso di droga.

Un 25enne originario della Costa d’Avorio, richiedente protezione internazionale, è stato denunciato giovedì sera 31 maggio dalla polizia di Monza impegnata in un controllo del territorio con personale del Reparto Prevenzione Anticrimine. Lo straniero è stato pizzicato in via Azzone Visconte: sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 0.7 grammi di marijuana e per questo è stato sanzionato. Alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi; bloccato, ha opposto resistenza e ha tentato di disfarsi dello stupefacente.

Personale della Squadra Investigativa del Commissariato, sempre giovedì, nel pomeriggio ha rintracciato in città S.K., cittadino marocchino, classe 84, regolare, residente a Monza, e l’ha arrestato in esecuzione a un provvedimento di cumulo pene per quattro anni, 4 mesi 4 e 9 giorni di reclusione nonché 4 mesi di arresto, per i reati di porto di oggetti atti ad offendere e spaccio di droga.

