Monza, omicidio Sebastiano: chiesti 15 anni per i due baby killer I due ragazzi, di 14 e 15 anni, attualmente in un centro di detenzione minorile, il 29 novembre uccisero a coltellate Cristian Sebastiano, monzese di 42 anni, e lo rapinarono di una dose di cocaina. Per il 14enne sono stati chiesti anche altri 2 anni e 4 mesi per un’accusa di concorso in detenzione, a scopo di spaccio, di droga.

Chiesti 15 anni di condanna per i due ragazzi di 14 e 15 anni - attualmente detenuti in un centro di detenzione minorile - che lo scorso anno, a Monza, nel quartiere San Rocco, il 29 novembre, uccisero a coltellate Cristian Sebastiano, di 42 anni, monzese, al quale rapinarono una dose di cocaina. E’ quanto emerso martedì 13 luglio dal processo con rito abbreviato davanti al Tribunale per i minorenni di Milano: i due minorenni sono imputati di concorso in omicidio volontario premeditato, rapina e porto abusivo di arma da taglio.

Per il 14enne sono stati chiesti anche altri 2 anni e 4 mesi per un’accusa di concorso in detenzione, a scopo di spaccio, di droga insieme al fratello 24enne. Aggiornamento del processo all’8 ottobre prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA