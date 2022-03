Monza: oltre 850 studenti in collegamento con il liceo Zucchi per l’incontro con le istituzioni - VIDEO Tappa monzese per l'evento “I giovani incontrano le istituzioni” promosso dal consiglio regionale per parlare di aspettative professionali e di vita.

Il liceo Zucchi di Monza ha ospitato venerdì mattina la quinta tappa dell’iniziativa “I giovani incontrano le istituzioni”, un viaggio itinerante promosso dal Consiglio regionale che coinvolge tutti i capoluoghi lombardi, incentrato sui giovani, studenti e sulle loro aspettative professionali e di vita. Presenti e collegati da remoto oltre 850 studenti delle classi quinte degli istituti superiori della Brianza.

Diversi i quesiti sollevati dai ragazzi, dalla politica, al sociale, con riferimenti all’attuale situazione in Ucraina, passando per il mondo del lavoro e dell’occupazione giovanile. Una mattinata densa di spunti di riflessione che ha avvicinato giovani e istituzioni.

I ragazzi hanno interagito anche virtualmente ma in diretta sui social media attraverso la formula del “sondaggio live”, in collaborazione con ANCI e Ufficio scolastico, arricchendo il dibattito in sala. Per il 79% dei giovani lombardi la famiglia è la cosa più importante della vita, seguita dagli amici (59%) e dal denaro (39%). Solo il 4% ha indicato la politica tra le proprie priorità.

Ad affiancare il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi c’era il vice presidente Carlo Borghetti. Presenti anche alcuni Consiglieri regionali brianzoli e due giovani amministratori comunali individuati attraverso la Consulta Anci Giovani: Silvia Ascari (Consigliere comunale del Comune di Giussano) e Carlo Polvara (Consigliere comunale del Comune di Brugherio).

Fabio Pozzi della Croce Bianca ha parlato di impegno nel sociale, Fabio Aureli, responsabile Marketing e Comunicazione del Monza Calcio ha affrontato il tema del rapporto tra giovani e sport.

A introdurre i lavori sono stati il Dirigente scolastico del Liceo Rosaria Caterina Natalizi Baldi e Vincenza Maria Berardi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza. A chiusura della mattinata ha portato un saluto il sindaco di Monza Dario Allevi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA