Monza: parchi gioco in via Fiume (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: «Ogni notte uno scempio nei giardini di via Fiume» Ai giardini di via Fiume è «uno scempi ogni notte»: lo dice Pino Saccà, storico rappresentante degli inquilini delle Aler di Monza nel quartiere San Rocco, che segnala quanto accade nonostante il coprifuoco.

«Tutte le notti è uno scempio nei giardini di via Fiume». A lanciare la sua denuncia, con tanto di video postato sui social, è Pino Saccà, rappresentante del comitato inquilini delle case Aler di San Rocco e promotore del progetto di riqualificazione dei giardini e dell’area cani di via Fiume. «La riqualificazione di questa area verde è il progetto che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelli presentati in occasione degli ultimi Patti di collaborazione – continua Saccà -. Questa è una zona che deve essere a servizio dei bambini, dei ragazzi e degli anziani del quartiere, per quanto deve andare avanti questo degrado».

La richiesta è rivolta direttamente agli amministratori e ai rappresentanti della consulta di quartiere: «Devono essere installati al più presto degli opportuni deterrenti per individuare e punire chi sporca continuamente e danneggia questi beni pubblici», continua Saccà. A breve verranno ultimati anche i nuovi giochi per i bambini installati nel giardino, «mi auguro che non vengano subito vandalizzati, ma serve maggior presidio del territorio e la presenza delle forze dell’ordine».

Chi abita nei condomini intorno all’area di via Fiume da tempo denuncia la presenza, soprattutto di notte, di diverse persone che si trovano anche a tarda ora nei giardini, lasciando poi rifiuti e bottiglie rotte. «Chi non abita a San Rocco e passa da queste parti pensa, vedendo lo stato di degrado questa zona, che questo sia un quartiere malfamato: non è così».

