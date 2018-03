Monza: offre droga ai carabinieri, arrestato Ha offerto droga ai carabinieri pensando, visto che si sono presentati in borghese, si trattasse di clienti in cerca di una dose. Così un 28enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è accaduto giovedì 8 marzo durante la serata in un parco pubblico lungo via Boccaccio, a Monza.

Ha offerto droga ai carabinieri pensando, visto che si sono presentati in borghese, si trattasse di clienti in cerca di una dose. Così un 28enne di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è accaduto giovedì 8 marzo durante la serata in un parco pubblico lungo via Boccaccio, a Monza.

Durante un controllo in abiti civili, il personale del Nucleo operativo radiomobile, aliquota operativa, dei militari monzesi è stato avvicinato dal giovane che ha chiesto loro se volessero della “roba”. Scattata una perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish e di 50 euro in contanti, secondo i carabinieri provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati mente lo straniero è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA