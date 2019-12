Monza: nuovo attraversamento pedonale segnalato in via Lecco C’è un nuovo attraversamento pedonale segnalato da pannelli luminosi in via Lecco a Monza all’altezza della svolta in via De Marchi. I lavori sono stati completati sabato mattina, con un senso unico alternato che ha creato lunghe code.

C’è un nuovo attraversamento pedonale segnalato in via Lecco a Monza. È stato installato all’altezza di via De Marchi, strada a senso unico dove vige anche la zona a 30 chilometri all’ora. I bracci che sostengono i pannelli luminosi sono stati installati nei giorni scorsi, nella mattina di sabato 14 dicembre sono state dipinte le strisce pedonali e spostato il jersey di cemento per aprire un varco sulla ciclabile che collega Villasanta a Monza.

Per completare i lavori è stato installato un semaforo temporaneo per il senso unico alternato che ha creato lunghe code in entra a Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA