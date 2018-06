Monza, nuove tariffe della sosta: dal 30 giugno scattano gli aumenti dei parcheggi L’annunciata rivoluzione dei parcheggi a Monza prende il via sabato 30 giugno: entrano in vigore le nuove tariffe delle aree di sosta in capo a Monza Mobilità srl, circa 800. Più cari, con un costo orario che mediamente raggiunge 1,50 euro.

Più cari, con un costo orario che mediamente raggiunge l’euro e cinquanta centesimi, e tutti a pagamento. L’annunciata rivoluzione nella gestione delle aree di sosta in capo a Monza Mobilità srl, circa 800, prende il via sabato 30 giugno: la delibera era stata approvata dalla giunta all’inizio dell’anno e l’amministrazione aveva anticipato che i primi cambiamenti sarebbero stati applicati entro entro l’estate.

Monza aumento parcheggi piazza Garibaldi

(Foto by Chiara Pederzoli)

In viale Regina Margherita alcuni cartelli hanno iniziato a fare la loro comparsa già settimana scorsa: avvisano, appunto, dell’entrata in vigore delle nuove tariffe, rincarate, dalla fine del mese di giugno.

Il “Piano della sosta per Monza”, che procederà per gradi con l’obiettivo di mettere ordine a una situazione inefficiente tra offerta di parcheggi e le varie necessità di uso sia di chi arriva da fuori e fa soste brevi, sia di residenti o altre categorie che invece lasciano l’auto in strada per periodi lunghi.

Mappa e nuove tariffe sono già disponibili online sul sito della società (VAI) gestita al 100% dell’amministrazione. I primi provvedimenti riguardano l’area del centro storico, con particolare attenzione allo spiazzo che circonda il tribunale. Nei giorni feriali in via Anita Garibaldi ai 64 posti auto (37 dal lato del Lambro e altri 27 da quello del tribunale, riservati però fino alle 14 all’autorità giudiziaria) sarà applicata una tariffa oraria di 1.50 euro, con un minimo di 0.80 euro per soste inferiori all’ora.

Sale a 1.80 euro l’ora, invece, la sosta in piazza Cambiaghi. Raggiungono l’euro e cinquanta centesimi anche le tariffe dei parcheggi di Corso Milano (36 stalli), via Azzone Visconti (23), via Camperio (27), via Cavour (9), via Giuliani (21), via Locatelli (12), via Petrarca (52), viale Regina Margherita (41), via Zucchi (10) e via Segantini e Parravicini (15).



Aumento previsto anche per i silo interrati di via Volta, da 26 posti, e di via Pellettier, da 70: invariate, invece, quelle degli stalli in superficie - ferme a 1.20 euro l’ora e a 0.60 per le frazioni.



Non scatta ancora l’aumento per le aree di sosta dell’ospedale vecchio, di piazza Castello, di via Prina e di Monza Sobborghi, anche loro ferme a 1.20 euro. Per i 600 posti del parcheggio dell’ospedale nuovo si pagano adesso 2 euro per le prime tre ore e poi un euro ogni altra ora di permanenza, dalle 7 alle 21.30 sia nei feriali sia nei festivi. Per il parcheggio di porta Monza, al parco, e quello di Vedano, in vigore la tariffa unica giornaliera dal lunedì al venerdì a 3 euro, mentre nei weekend la tariffa, oraria, è di 1.50. L’area di sosta non custodita di via Martiri delle Foibe, nei pressi del Cam, prevede 1.50 all’ora dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21 e il sabato dalle 7 alle 14, con una tariffa giornaliera di 5 euro.

