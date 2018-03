Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Centro Nei (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, nuove chiusure per la piscina del Nei dopo la legionella Ultimo intervento sanitario dopo la contaminazione da legionella e altri giorni di manutenzione straordinaria: gli impianti del Nei di Monza restano chiusi giovedì 8 marzo e dal 13 al 15 marzo.

Ultimo intervento sanitario dopo la contaminazione da legionella e altri giorni di manutenzione straordinaria: gli impianti del Nei di Monza devono restare chiusi per altri giorni dopo l’intervento di urgenza delle scorse settimane per la messa in sicurezza.

LEGGI Chiusura e interventi

A gennaio come previsto dal Documento per la prevenzione dei rischi redatto dai tecnici del Comune con il supporto di Marco D’Orso, docente al dipartimento di medicina e chirurgia dell’università Milano Bicocca, erano stati realizzati test negli spazi di via Enrico da Monza che avevano dato esito positivo sulla legionella nell’acqua degli spogliatoi.

Giovedì 8 marzo è programmato l’ultimo trattamento di shock chimico e l’impianto resterà chiuso fino alle 18.30. Il Comune segnala che tra il 13 e il 15 marzo Acsm-Agam provvederà a effettuare le opere di manutenzione straordinaria degli scambiatori di calore, consentendo così la sanificazione definitiva e costante dell’impianto: in quei tre giorni il Nei sarà chiuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA