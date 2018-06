Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: nuova perizia psichiatrica per il killer del tallio di Nova Milanese A Monza prima udienza del processo a Mattia Del Zotto, il killer del tallio di Nova Milanese: il gup ha disposto una perizia psichiatrica super partes. Il 27enne è reo confesso di tre omicidi e cinque tentati omicidi di suoi familiari.

Una perizia psichiatrica super partes. È quanto disposto dal gup Patrizia Gallucci al termine della prima udienza del processo, che si celebra con rito abbreviato a Monza, a Mattia Del Zotto, il killer del tallio di Nova Milanese reo confesso di tre omicidi e cinque tentati omicidi per aver avvelenato i suoi famigliari. Tra le vittime i nonni paterni e una zia, sopravvissuti altri quattro familiari e la badante dei nonni. I fatti risalgono allo scorso autunno.

LEGGI Tutte le notizie sul giallo del tallio di Nova Milanese

L’incarico verrà conferito a un consulente, la prossima udienza è fissata per il 2 luglio. Del Zotto è già stato sottoposto a due perizie: per la difesa è completamente incapace di intendere e volere, per i periti nominati dalla procura invece era “parzialmente capace” al momento dell’ideazione del suo piano di “purificazione degli impuri” ma lucido nel momento dell’esecuzione.

Del Zotto era presente in aula. Presenti i genitori e la zia sopravvissuta, che si è costituita parte civile. «È una cosa che non mi riesco a spiegare, ho subito danni forti e ne avrò per anni, sto imparando di nuovo a camminare», ha detto Laura Del Zotto secondo fonti di agenzia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA