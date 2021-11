Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, nullatenente con un bar, un magazzino e una casa: scatta il sequestro I Carabinieri della Compagnia di Monza, che hanno eseguito la misura emessa dal Tribunale di Milano sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un cittadino albanese di 43 anni arrestato perché trovato in possesso di una notevole partita di cocaina.

Nullatenente per il Fisco ma in possesso di un bar, tre magazzini e un immobile a uso abitativo, per un valore stimato di 350mila euro, tutti posti sotto sequestro preventivo, provvedimento finalizzato alla confisca, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monza, che hanno eseguito la misura emessa dal Tribunale di Milano sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un cittadino albanese di 43 anni.

Le indagini sono state avviate dai militari dopo che l’uomo, qualche mese fa, era stato trovato in possesso di una notevole partita di cocaina e arrestato. Dagli accertamenti patrimoniali successivi sarebbe emersa una assoluta sproporzione fra quanto dichiarato al Fisco e il tenore di vita tenuto dal 43enne visto che avrebbe gestito direttamente il bar e altri immobili, “verosimilmente acquistati con i proventi delle attività illecite”, dicono i carabinieri, e intestati alla moglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA