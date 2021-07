Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: nube di vapori durante manutenzione della piscina, una persona al pronto soccorso Un trasporto all’ospedale «a scopo cautelativo» dicono dalla polizia locale. Il fatto è avvenuto attorno a mezzogiorno alla piscina di via Pitagora durante il trattamento di una vasca con un prodotto che avrebbe interagito con il cloro.

Intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco, attorno a mezzogiorno di mercoledì 7 luglio, a Monza, alla piscina comunale di Triante, in via Pitagora, a seguito, spiegano dal Comando di via Marsala, dello sprigionamento di una «piccola nube di vapori durante la manutenzione di una vasca della piscina». Sul posto è intervenuto anche personale paramedico inviato dal 118 con due ambulanze e una automedica, «a scopo cautelativo - dice la polizia locale - una persona dichiaratasi allergica veniva trasportata al locale pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo».

Specificando che non sono ancora in possesso della relazione tecnica sull’avvenimento, dal Comando spiegano così l’accaduto: «A seguito di un intervento di manutenzione di una bacinella vasca piccoli, un nuovo prodotto utilizzato, interagendo con il cloro presente in una tubatura ha prodotto una piccola nube di vapori. Nessun infortunato».

