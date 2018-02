Monza: non si presenta in caserma a firmare, rapinatore finisce in carcere Per più volte non si è presentato in caserma, in via Volturno, a firmare, come previsto da una misura cautelare nei suoi confronti dopo un arresto per tentata rapina, l’11 gennaio scorso. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Monza hanno tradotto in carcere un 28enne senegalese senza fissa dimora.

Per più volte non si è presentato in caserma, in via Volturno, a firmare, come previsto da una misura cautelare nei suoi confronti dopo un arresto per tentata rapina, l’11 gennaio scorso. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Monza, giovedì, dopo un inasprimento della misura, deciso dal Tribunale di Monza, hanno tradotto un 28enne originario del Senegal, in Italia senza fissa dimora, nella casa circondariale di via Sanquirico.

